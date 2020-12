Er komt vanaf volgend seizoen een basketbalcompetitie tussen Nederlandse en Belgische clubs. De clubs hebben unaniem ingestemd met de internationale competitie, meldt Dutch Basketball League donderdag.

Het seizoen begint met twee nationale competities, waarin alle teams een gelijk aantal wedstrijden spelen. De beste vijf clubs van elk land komen samen in een zogenoemde Golden Group. De Nederlandse clubs spelen zowel thuis als uit tegen de Belgische clubs. De ploegen die niet tot de top vijf behoren, komen samen in de Silver Group en spelen eveneens tien wedstrijden.

De play-offs kennen ook een nationale route. De twee beste Nederlandse clubs plaatsen zich voor de halve finale van de Nederlandse play-offs. De drie overige Nederlandse ploegen uit de Golden Group strijden met de beste Nederlandse ploeg uit de Silver Group voor een plaats in de halve finale van de play-offs, waaruit de landskampioen komt.

Een nog samen te stellen interim-bestuur, dat gaat bestaan uit twee vertegenwoordigers van de twee nationale competities, bereidt de komende tijd de BeNe League verder voor. "De BeNe League is nog een werktitel", aldus Ramses Braakman, voorzitter van Dutch Basketball League, dat momenteel het hoogste niveau in Nederland is.

"We willen graag met onze fans een passende nieuwe naam en huisstijl voor de nieuwe league ontwikkelen. Het geloof is enorm groot bij alle betrokkenen in de opzet van het nieuwe competitiemodel dat op alle fronten baanbrekend genoemd mag worden."