De Nederlandse handbalsters zijn de hoofdronde van het EK handbal donderdagavond begonnen met een kansloze nederlaag. Titelfavoriet Noorwegen was in het Deense Kolding veel te sterk voor de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade: 25-32.

Bij rust stond Oranje al met 10-16 achter tegen Noorwegen. De zevenvoudig Europees kampioen en drievoudig wereldkampioen was ook in de tweede helft oppermachtig en liep uit naar een imponerende zege. Sterspeler Nora Mork was met acht treffers goud waard voor de Noorse ploeg.

De nederlaag tegen Noorwegen betekent dat Nederland de resterende twee duels in de hoofdronde moet winnen om nog een theoretische kans te houden op een plek in de halve finales. De wereldkampioen is daarnaast afhankelijk van resultaten in andere wedstrijden.

Oranje was in de eerste groepsfase na nederlagen tegen Servië en Kroatië al dicht bij een roemloze uitschakeling, maar door een overwinning op Hongarije plaatste Nederland zich dinsdag alsnog ternauwernood voor de hoofdronde.

In die tweede groepsfase zit Nederland in een poule van zes en speelt de ploeg van bondscoach Mayonnade tegen de drie ploegen die het in de eerste ronde nog niet tegenkwam. Naast Noorwegen zijn dat Roemenië en Duitsland. Alleen de nummer één en twee van de poule gaan naar de halve finales.

Nederland vervolgt het EK maandag pas weer met een wedstrijd tegen Duitsland. Een dag later wacht Oranje een duel met Roemenië, dat donderdag verloor van Kroatië (25-20). Mocht Nederland in de hoofdronde stranden, is het de eerste keer sinds 2014 dat er geen medaille wordt veroverd op het EK.

Stand in groep Oranje 1. Noorwegen 3-6 (+34)

2. Kroatië 3-6 (+9)

3. Nederland 3-2 (-5)

4. Duitsland 2-2 (-16)

5. Hongarije 2-0 (-6)

6. Roemenië 3-0 (-16)

Nederland was kansloos tegen Noorwegen. (Foto: ANP)

Nederland begint gretig, maar verliest snel de grip

Nederland wist dat het loodzwaar zou worden tegen angstgegner Noorwegen, maar de ploeg van Mayonnade kende - gesteund door de zege op de Noren op het WK van vorig jaar - een uitstekende start in Kolding. Door een doelpunt van Debbie Bont bij de start en een treffer van Laura van der Heijden leidde Oranje snel met 2-0.

Het gretige begin kreeg echter geen vervolg. Na wat gemiste mogelijkheden in het begin nam Noorwegen het heft in handen (2-4), waarna het zes minuten duurde voordat Nederland pas weer scoorde. Mede door de zevenhonderdste interlandtreffer van Lois Abbingh bleef Oranje bij de les, maar de Noren sloegen vanaf 6-7 alsnog een gat.

De Nederlandse speelsters waren ondertussen vooral bezig met de arbitrage. Onder anderen Abbingh, aanvoerder Danick Snelder en keeper Tess Wester botvierden hun frustraties op de twee Griekse scheidsrechters, terwijl bondscoach Mayonnade geel kreeg voor commentaar op de leiding.

Met een ruststand van 6-10 moest Nederland in de tweede helft aan de bak, maar Noorwegen bleek met een aantal pijlsnelle aanvallen simpelweg een maatje te groot. Het verschil was op een gegeven moment zelfs elf treffers (17-28) en kwam niet meer onder de zes. Oranje, dat sporadisch goede momenten liet zien, heeft een wonder nodig om de halve finales te bereiken.