Joost Luiten en Wil Besseling zijn met een solide ronde begonnen aan het DP World Tour Championship in Dubai. Beide Nederlanders hebben nog alle kans op een goede eindklassering op het prestigieuze eindejaarstoernooi.

Luiten ging rond in 71 slagen, één onder par. Nederlands beste golfer staat daarmee in de top tien, al is de eerste dag nog bezig. Besseling had één slag meer nodig op de baan van Jumeirah Golf.

Het is voor Luiten de elfde keer dat hij meedoet aan het Tour Championship, waar de beste zestig spelers van het jaar op de Europese Tour aanwezig zijn. De 34-jarige Nederlander begon vorig jaar met een ronde van 74 slagen en werd toen twintigste.

Luiten hoopt in Dubai beter te presteren dan eerder dit seizoen. "Ik verpest het steeds op een paar holes, niet alleen in dit toernooi, maar eigenlijk het hele jaar al en dat is enorm frustrerend en vreet energie", schreef hij in de aanloop naar het toernooi op zijn website.

"Maar voor de grote seizoenfinale hier in Dubai kan ik me uiteraard nog een laatste keer dit jaar volledig opladen. Het is een geweldig toernooi om bij te zijn en hopelijk kan ik een tegenvallend seizoen toch nog wat kleur geven met een topprestatie."

Besseling is er voor het eerst bij in Dubai. Hij werd dit jaar derde bij het Oostenrijks Open en op de Masters van Andalusië op de Europese Tour, terwijl hij normaal op de Challenge Tour speelt. Het Tour Championship duurt nog tot en met zondag.