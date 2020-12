Na een dramatische start van het EK hingen de titelaspiraties van de Nederlandse handbalsters aan een zijden draadje, maar dankzij de zege op Hongarije is het vertrouwen in de ploeg helemaal terug. Tegen topland Noorwegen hoopt Oranje te laten zien dat de overwinning geen incident was.

"Het is geen grote verrassing dat we van Hongarije wonnen, maar het geeft wel een stukje vertrouwen", zegt keeper Tess Wester vanuit Denemarken. "Het is niet zo dat ik na de twee nederlagen geen hoop meer had, maar er was wel wat twijfel. Tegen Hongarije hebben we laten zien dat we gewoon goed kunnen handballen."

Nederland deed wat het moest doen door Hongarije (28-24) te verslaan en werd ook nog een handje geholpen door Kroatië, dat Servië versloeg en uitschakelde. Daardoor gaat wereldkampioen Oranje de hoofdronde in met twee punten, in plaats van nul.

"Dat geeft wel een heerlijk en rustiger gevoel", bekent Laura van der Heijden. Dione Housheer, tegen Hongarije een van de uitblinkers bij Oranje, merkt eveneens dat er bij haar en haar ploeggenoten een last van de schouders is gevallen.

"Natuurlijk is het een geluk dat Kroatië van Servië won, maar we hebben de plek in de hoofdronde toch echt zelf afgedwongen. Iedereen had na de wedstrijd tegen Hongarije een grote lach op het gezicht. We hebben laten zien dat we het kunnen, dus laat die hoofdronde maar komen."

Tess Wester merkt dat Oranje nu extra vertrouwen heeft. (Foto: ANP)

'Iedereen praat alleen maar over hoe goed de Noren zijn'

In de tweede groepsfase mag Nederland direct aan de bak, want de eerste tegenstander is veelvuldig Europees kampioen en drievoudig wereldkampioen Noorwegen. Vorig jaar op het WK toonde Oranje al aan te kunnen winnen van de Noren en een overwinning is eigenlijk ook noodzakelijk om een goede kans op de halve finales te houden.

"Iedereen praat altijd over hoe goed de Noren zijn, maar we moeten kijken naar onze kracht", vindt Housheer, die daarin gesteund wordt door Van der Heijden. "Vorig jaar hebben we al laten zien dat we Noorwegen kunnen verslaan. We moeten goed bespreken hoe we dat toen gedaan hebben en dat meenemen."

In de hoofdronde zit Nederland in een poule van zes en speelt de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade tegen de drie ploegen die het in de eerste ronde nog niet tegenkwam (Noorwegen, Roemenië en Duitsland). Alleen de nummer één en twee van de poule gaan naar de halve finales.

"Het wordt erg moeilijk, want we komen nu alleen nog maar topteams tegen. We zullen alles moeten geven om een kans te houden op de halve finales", benadrukt Wester. De wedstrijd tussen Nederland en Noorwegen begint donderdag om 20.30 uur.