Badr Hari voelt zich ruim een maand na het hervatten van de training helemaal klaar voor het gevecht met Benjamin Adegbuyi. De Amsterdamse kickbokser vreesde in oktober nog voor zijn leven toen hij besmet was met het coronavirus.

Op 19 oktober werd bekend dat Hari positief had getest op COVID-19. Het gevecht met Adegbuyi dat gepland stond op 7 november, moest daarom worden uitgesteld. Hari lag zo'n anderhalve week behoorlijk ziek in bed.

"Het was echt een moeilijke periode", zei Hari woensdag in een conferencecall met enkele journalisten. "Zeker in de eerste week was ik heel ziek."

Hari bleef thuis in een aparte kamer, terwijl zijn partner en kinderen in de rest van het huis verbleven. "Ik heb ze al die tijd niet gezien. Mijn vrouw zette het eten bij de deur, het kostte me heel veel moeite om het op te halen."

"Op een gegeven moment voelde ik me zo slecht dat ik dacht: heb ik alles wel goed geregeld voor de kinderen, als ik er niet meer ben?"

De Roemeen Benjamin Adegbuyi staat op de GLORY-ranking hoger dan Badr Hari. (Foto: GLORY)

Hari noemt gevecht met Adegbuyi 'walk in the park'

Na twaalf dagen eenzaam in bed was de kickbokser hersteld en zag hij zijn kinderen weer. Kort daarna hervatte hij de training voor het gevecht met Adegbuyi, dat op 19 december op een onbekende locatie in Rotterdam gehouden zal worden.

"Ik voel me nu weer heel erg goed", vertelde Hari, die onder Marokkaanse vlag vecht. "Ik train hard en ben daar heel constant in. Ik leef voor mijn sport, ga altijd vroeg naar bed."

Hoewel Adegbuyi (35) één plek hoger staat op de ranglijst van de zwaargewichten van GLORY, ziet Hari (36) zichzelf als torenhoog favoriet. "Echt, dit is easy money voor mij. Een walk in the park. Ik heb mannen verslagen die voor deze jongen een legende waren."

Murthel Groenhart kan door een blessure niet in actie komen op 19 december. (Foto: Pro Shots)

Groenhart mist titelgevecht wegens blessure

Hari tegen Adegbuyi is het hoofdgevecht van GLORY 76, het eerste evenement van de kickboksbond sinds de coronacrisis.

GLORY maakte woensdag bekend dat het andere gevecht tussen Murthel Groenhart en de Fransman Cedric Doumbé om de wereldtitel in het weltergewicht niet door kan gaan, omdat de Nederlander zich tijdens de training geblesseerd heeft. Er wordt een nieuwe tegenstander gezocht voor titelverdediger Doumbé, zodat er alsnog een titelgevecht kan plaatsvinden.