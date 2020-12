Juan Pablo Montoya doet volgend jaar weer eens mee aan de Indianapolis 500. De 45-jarige Colombiaan zal tijdens de 105e editie van de befaamde race uitkomen voor McLaren, zo meldt de Britse renstal dinsdag.

Montoya reed de Indy 500 drie jaar geleden voor het laatst en eindigde toen als zesde. De voormalig Formule 1-coureur wist de race op de Indianapolis Motor Speedway in 2000 en 2015 te winnen.

Volgend jaar zal Montoya in de Indy 500 voor Arrow McLaren SP rijden. In de Formule 1 was hij in 2005 en 2006 ook actief voor McLaren.

"Ik kijk echt uit naar de Indy 500 met Arrow McLaren SP", zegt Montoya op de website van Arrow McLaren SP. "Ik heb geweldige herinneringen aan McLaren uit mijn Formule 1-dagen en ik kijk ernaar uit om er volgend jaar in de Indy 500 nog een aantal aan toe te voegen."

Juan Pablo Montoya won de Indy 500 in 2015 voor het laatst. (Foto: ANP)

'Zijn ervaring zal het team naar een hoger niveau tillen'

Ook Sam Schmidt, mede-eigenaar van Arrow McLaren SP, is blij met de terugkeer van Montoya. "Zijn ervaring zal het hele team naar een hoger niveau tillen, onder wie onze jonge talenten Pato en Felix", doelt Schmidt op de coureurs Patricio O'Ward en Felix Rosenqvist. "Het is echt indrukwekkend dat hij de Indy 500 twee keer heeft gewonnen, als je nagaat dat hij pas vijf keer is gestart."

De afgelopen seizoenen is Montoya vooral actief in het langeafstandsracen. Volgend jaar neemt hij naast de Indy 500 deel aan het World Endurance Championship.

De 105e editie van de Indianapolis 500 wordt volgend jaar op 30 mei verreden. Dit jaar was Takuma Sato voor de tweede keer de sterkste in Indiana en kwam Rinus van Kalmthout bij zijn debuut niet verder dan de twintigste plaats.