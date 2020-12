NOC*NSF en de sportbonden zijn blij dat de topsportcompetities in Nederland waarschijnlijk volgende week hervat kunnen worden. Het kabinet maakte dinsdag op de persconferentie bekend dat het plan is om die competities vanaf 17 december weer op te starten.

In de sporten hockey, basketbal, waterpolo, volleybal, handbal, korfbal, beachvolleybal, honkbal, softbal, rugby, ijshockey, rolstoelbasketbal, zaalvoetbal, cricket, badminton en tafeltennis kan de hoogste competitie volgende week verder gaan, mits de Tweede en Eerste Kamer ook akkoord gaan. Het betreft zo'n vijfduizend topsporters die dan weer aan de slag kunnen.

"Het is belangrijk dat de topsportcompetities, zonder publiek natuurlijk, weer voorzichtig van start kunnen. Dat houdt de belangstelling voor de sport levend. Bovendien kunnen onze topsporters zich zo beter op internationale evenementen voorbereiden", zegt algemeen directeur Gerard Dielessen van NOC*NSF.

Als gevolg van de coronamaatregelen ligt het Nederlandse topsportprogramma al sinds half oktober stil. In tegenstelling tot alle andere competities kon het betaalde voetbal de afgelopen weken wel gewoon doorgaan. Er was alleen geen publiek meer welkom bij de wedstrijden in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie.

331 Analyse: 'Gek genoeg wil het kabinet wachten met verzwaringen'

'Dit kwam als een verrassing'

De sportbonden hoopten dat het kabinet dinsdag toestemming zou geven om in ieder geval weer op een normale manier te kunnen gaan trainen. De mededeling dat de topsportcompetities hervat mogen worden, was een bonus.

"Dat kwam als een verrassing", zegt voorzitter Ramses Braakman van de Dutch Basketball League. "Tussen trainen en spelen zit ook eigenlijk niet zoveel verschil. Het gaat om een beperkte groep mensen, er is geen publiek en er zijn weinig reisbewegingen."

"Dit is een hoopvol bericht wat betreft de Eredivisie", aldus algemeen directeur Guido Davio van volleybalbond Nevobo. "We gaan per direct aan de slag om de voorwaarden en consequenties in kaart te brengen."

"De teams hebben zo lang met beperkingen moeten trainen, dat ze ook wel weer een flink aantal weken nodig hebben om weer wedstrijdfit te worden", voegt directeur Erik Gerritsen van hockeybond KNHB toe. "Ik heb in ieder geval goede hoop dat we nu de competitie in de Hoofdklasse normaal kunnen uitspelen."