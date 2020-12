Bondscoach Emmanuel Mayonnade is blij en trots met wat de handbalsters van Oranje dinsdag op het EK lieten zien. Nederland wendde uitschakeling af met een zwaarbevochten 28-24-overwinning op Hongarije.

De regerend wereldkampioen had de eerste twee groepswedstrijden nog verrassend verloren van Servië (25-29) en Kroatië (25-27) en had tegen Hongarije alleen aan zege genoeg om een roemloze aftocht te voorkomen.

"Dit team geeft nooit op en dat is fantastisch. Ik ben zo trots. Ik heb eindelijk het Nederlands team zien spelen zoals het kán spelen", zei de 37-jarige Mayonnade na de overwinning in Denemarken.

"Danick Snelder en Angela Malestein hebben ons geweldig geholpen om ons goed voor te bereiden op deze wedstrijd. Ze kennen het Hongaarse handbal en de speelsters. Ze coachten tijdens het bekijken van video's."

Oranje toonde veerkracht. "We kwamen terug van drie, vier doelpunten achterstand. Het team heeft zijn ware niveau laten zien, zo moeten we handballen", aldus Mayonnade. "Defensief en aanvallend was het goed."

Met twee punten eindigde Nederland als derde in poule C. In de tussenronde zijn Noorwegen, Kroatië, Duitsland, Hongarije en Roemenië de tegenstanders. De eerste twee gaan door naar de halve finales.