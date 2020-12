Danick Snelder is bijzonder trots op de cruciale zege van de Nederlandse handbalsters op Hongarije in de groepsfase van het EK. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade won dinsdag met 28-24 en ontsnapte aan vroegtijdige uitschakeling.

"ik ben supertrots op het team", jubelde Snelder na de overwinning bij Ziggo Sport. "We hebben zestig minuten lang keihard gevochten."

Oranje moest door nederlagen tegen Servië (25-29) en Kroatië (25-27) winnen van Hongarije om een vroege aftocht te voorkomen. In het Deense Kolding had de regerend wereldkampioen het bijzonder lastig met de Hongaarse vrouwen, die bij rust met 15-13 leidden.

Halverwege de tweede helft boog Nederland de achterstand om, maar Hongarije hield het lang spannend. Pas in de slotfase werd de zege dankzij twee doelpunten van uitblinker Kelly Dulfer veiliggesteld.

"We hebben tot nu toe vaak problemen gehad met scoren en ook vandaag ging dat niet geweldig", concludeerde Snelder. "Gelukkig waren we verdedigend zo sterk vandaag, dat het niet eens uitmaakte. We zijn te goed om nu al naar huis te gaan, dus ik ben super blij dat we hier nog even mogen blijven."

De Nederlandse handbalsters zijn in extase na de overwinning op Hongarije. (Foto: ANP)

Dulfer: 'Dit was weer echt een teamprestatie'

Dulfer, met acht goals topscorer aan Nederlandse zijde, beseft dat het toernooi zomaar afgelopen had kunnen zijn. "We hingen aan een zijden draadje. We waren er allemaal wel van doordrongen dat we deze wedstrijd moesten winnen", zei de opbouwspeelster tegen de NOS.

Oranje begon moeizaam aan de wedstrijd, maar had de verdediging op een gegeven moment op orde. "Dat was cruciaal voor deze wedstrijd. Als die dekking staat en de tegenstander komt er niet doorheen, hoef je alleen nog maar zelf te scoren. Het was mooi om te zien dat iedereen er vol voor ging. Dit was weer echt een teamprestatie."

Dankzij de overwinning op Hongarije gaat Oranje door naar de tussenronde, waaraan het met twee punten als nummer drie begint. Donderdag is Noorwegen de eerste tegenstander in deze fase.