De Nederlandse handbalsters hebben zich dinsdag ternauwernood geplaatst voor de volgende ronde van het EK in Denemarken. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade boekte in de cruciale laatste groepswedstrijd een zwaarbevochten overwinning op Hongarije: 28-24.

Bij rust stond Oranje met 13-15 achter. Halverwege de tweede helft boog de regerend wereldkampioen de achterstand om en die voorsprong werd in het vervolg niet meer weggegeven.

Nederland had in de eerste twee groepsduels verloren van Servië (25-29) en Kroatië (25-27), waardoor in de laatste wedstrijd in de poulefase gewonnen moest worden van Hongarije om vroegtijdige uitschakeling te voorkomen.

Dankzij de overwinning eindigt Oranje met twee punten als derde in groep C. Kroatië, dat eerder op de dag met 25-24 won van Servië, gaat met zes punten als groepswinnaar door en Hongarije met twee punten als nummer twee. Servië is uitgeschakeld.

In de tussenronde - waarin punten van de eerste fase deels worden meegenomen - begint Nederland met twee punten als nummer drie achter Noorwegen en Kroatië (beide vier punten) in groep II. Duitsland (twee punten), Hongarije en Roemenië (beide nul punten) zijn de andere opponenten.

De eerste twee landen van de twee groepen van zes plaatsen zich voor de halve finales. Oranje, dat het toernooi donderdag voortzet tegen Noorwegen, jaagt in Denemarken op de eerste Europese titel in de historie. Bij de laatste twee edities van het EK werd zilver (2016) en brons (2018) veroverd.

Vreugde bij de Nederlandse handbalsters na de overwinning op Hongarije. (Foto: ANP)

Nederland knokt zich terug van achterstand

Oranje hield in de openingsfase gelijke tred met Hongarije en nam mede dankzij twee treffers van Kelly Dulfer even de leiding. Daarna scoorden de Hongaarse vrouwen vier keer op rij en sloegen zij een gaatje: 13-9.

In het vervolg van de eerste helft bleef de formatie van Mayonnade achter de feiten aan lopen, maar werd de marge wel beperkt gehouden. Het gevolg was een kleine achterstand in de rust.

Na de pauze veranderde er aanvankelijk weinig aan het wedstrijdbeeld, maar in de 43e minuut bracht Dione Housheer Nederland na een half uur weer eens op voorsprong. Hongarije liet de achterstand echter niet te ver oplopen, waardoor het spannend bleef.

Dankzij een redding van Tess Wester en de eerste goal in de wedstrijd van Lois Abbingh nam Oranje in de slotfase voor het eerst een voorsprong van drie punten. Dulfer zorgde met twee goals in de laatste minuten voor de beslissing.