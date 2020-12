Topsporters mogen over twee weken waarschijnlijk weer trainen en in competitieverband spelen. Het kabinet heeft dinsdag een plan om de topsportcompetities vanaf 17 december weer op te starten aangekondigd.

Het plan van het kabinet moet nog wel worden voorgelegd aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Bij groen licht gaan de nieuwe maatregelen op 17 december in.

Het besluit heeft invloed op zo'n duizend voetballers en vijfduizend atleten uit andere sporten, waaronder hockey, volleybal, handbal en korfbal. Ook onder anderen beachvolleyballers, honkballers, softballers en rugbyers mogen vanaf half december weer op het hoogste niveau in actie komen.

Als gevolg van de coronamaatregelen ligt het Nederlandse topsportprogramma al sinds half oktober stil. In tegenstelling tot alle andere sportcompetities in Nederland kon het betaalde voetbal de afgelopen weken wel gewoon doorgaan.

Het kabinet kondigde ook aan dat vanaf half januari gecontroleerde experimenten met publiek bij sportwedstrijden, in theaters en bij zakelijke congressen worden uitgevoerd. Het doel is om te onderzoeken hoe dergelijke evenementen zo veilig mogelijk ingericht kunnen worden wanneer daar weer ruimte voor is.

Een maand geleden gaf het kabinet de KNVB toestemming voor een proef waarbij fans binnen 1,5 meter van elkaar zitten in voetbalstadions. Het is nog niet duidelijk of deze proef, waarvoor de stadions van NEC en Almere City worden gebruikt, onder de aangekondigde experimenten valt.