Het bestuur van de Nederlandse turnbond KNGU heeft de samenwerking met de coaches Frank Louter en Patrick Kiens beëindigd. De twee trainers maken daardoor geen deel meer uit van het nationale topsportprogramma turnen dames.

Het besluit om de samenwerking te beëindigen, staat volgens de turnbond los van het lopende (tucht)onderzoek naar de misstanden in het turnen. Volgens technisch directeur Mark Meijer is "een groot verschil van inzicht over de cultuurverandering die er moet worden doorgemaakt" de reden voor de beslissing.

"Ik kom tot de conclusie dat het verschil van inzicht over de invulling van het topsportprogramma turnen dames te groot is en helaas onoverbrugbaar is gebleken", aldus Meijer. "De afwegingen waren individueel per coach, maar de conclusie was dezelfde, namelijk dat er wat mij betreft geen basis meer is voor verdere samenwerking."

De KNGU besloot het topsportprogramma bij de vrouwen eind juli stop te zetten na geluiden over fysieke en mentale mishandeling. Bondstrainers Vincent Wevers en Gerben Wiersma werden op non-actief gezet en andere coaches, onder wie Louter (TON Almelo) en Kiens (SV Pax Haarlemmermeer), werden verzocht een stap terug te doen.

Onderzoek is nog niet afgerond

Begin september kregen turnsters weer toestemming om met een coach naar keuze te trainen, maar daar waren wel enkele voorwaarden aan verbonden; zo moet het Instituut Sportrechtspraak (ISR) goedkeuring verlenen en behoudt het bestuur van de KNGU het recht om in te grijpen als dat nodig is.

De turnbond deed dat eind september al door Nico Zijp ruim een maand op non-actief te zetten vanwege meldingen over grensoverschrijdend gedrag die binnen waren gekomen. Nu moeten ook Louter en Kiens hun werkzaamheden voorlopig neerleggen.

Het onderzoek van de KNGU naar misstanden in de turnwereld is nog niet volledig afgerond.