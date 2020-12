Het is niet de meest voor de hand liggende sport, maar in 2024 maakt breakdance toch echt deel uit van het olympisch programma in Parijs. Drievoudig wereldkampioen Menno van Gorp hoopt over 3,5 jaar een gooi te doen naar goud, ook al moet hij de dansstijl voor het eerst in zijn leven als sport gaan zien.

"Het is nooit een droom van mij geweest om op de Spelen uit te te komen, omdat ik het ook nooit echt als sport heb benaderd", zegt Van Gorp in gesprek met NU.nl. "Het is natuurlijk wel mooi dat we nu de waardering krijgen. Het is voor breakdance een extreme boost dat we deel uitmaken van het olympische programma."

Het was al geen echt grote verrassing meer dat breakdance een olympische sport zou worden, want het internationaal olympisch comité (IOC) gaf in juni onder voorbehoud al groen licht. Maandag kwam de bevestiging dat, naast breakdance, skateboarden, klimmen en surfen in 2024 deel uitmaken van het programma.

De aankondiging van het IOC zorgt voor veel gefronste wenkbrauwen bij criticasters, die niet inzien waarom breakdance een olympische sport moet worden. Veel mensen vragen zich af of de dansstijl überhaupt een sport te noemen is.

"Die discussie hoor ik nu al een tijdje: of het nou meer een sport, een lifestyle of een kunstvorm is", zegt de 31-jarige Van Gorp. "Ik laat het vooral aan me voorbij gaan, want je kunt helemaal geen stempel op breakdance plakken. Het is zo speciaal voor mij. Het is een levensstijl. Die discussie vind ik niet zo belangrijk."

Menno van Gorp hoopt in 2024 mee te doen aan de Olympische Spelen. (Foto: Pro Shots)

'Sommige breakdancers vrezen dat de cultuur verdwijnt'

Toch zijn er een aantal breakdancers die er helemaal niet op zitten te wachten dat hun hobby straks als een sport wordt bestempeld. De dansstijl werd vroeger altijd gezien als een vorm van expressie, niet als een competitie in wedstrijdvorm.

"Er zijn breakdancers die vrezen dat de cultuur nu verdwijnt. Dertig jaar geleden noemde je het nog jammen als je ergens ging breakdancen en nu ga je al snel naar een competitie. Zelf ben ik niet zo bang dat de cultuur verdwijnt, want breakdance zit in ons. Dat verdwijnt niet", benadrukt Van Gorp.

De geboren Tilburger ziet de promotie van breakdance tot olympische sport vooral als iets positiefs. Van Gorp is straks weliswaar 34 jaar als de Olympische Spelen van 2024 beginnen, maar dat houdt hem niet tegen in zijn jacht op olympische kwalificatie.

"Ik ben nu al een van de oudste breakdancers in de scene, maar ik verwacht niet dat mijn leeftijd problemen gaat opleveren. Ik ben heel zeker over mijn lichaam en voel mezelf juist steeds jonger worden. Als ik mijn lichaam goed onderhoud en als een atleet ga toewerken naar de Spelen, dan wordt het een mooi toernooi voor mij", aldus Van Gorp.