De W Series kent komend seizoen een race in Zandvoort. De hoogste klasse voor vrouwen doet op 4 september, een dag voor de Formule 1-race, het circuit in de Noord-Hollandse plaats aan.

De W Series had in de afgelopen twee jaar een race in Assen, maar doordat er intensiever gaat worden samengewerkt met de Formule 1, wordt er niet meer gereden op het TT-Circuit, maar dus voor het eerst in Zandvoort.

Zoals al bekend was, telt de W Series komend seizoen acht races. Naast Zandvoort zijn dat Le Castellet (26 juni), Spielberg (3 juli), Silverstone (17 juli), Boedapest (31 juli), Spa (28 augustus), Austin (23 oktober) en Mexico City (30 oktober).

"We willen iedereen de kans geven om het hoogste te bereiken in de sport. Deze samenwerking laat onze betrokkenheid zien bij de W Series en toont het belang van meer diversiteit aan", zei Formule 1-directeur Ross Brawn eerder.

De W Series stond in 2019 voor het eerst op de kalender. Dit jaar werden alle races geschrapt vanwege de coronacrisis. Er zou in 2020 acht keer geracet worden.

Beitske Visser is de Nederlandse troef in de W Series. De 25-jarige geboren Drontense won vorig jaar een race in het Belgische Zolder en werd tweede in het eindklassement. De titel was voor de Britse Jamie Chadwick.