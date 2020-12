De Belarussische president Alexander Lukashenko is komende zomer als hoofd van het nationaal olympische comité van zijn land niet welkom op de Olympische Spelen in Tokio. Dat is een gevolg van de voorlopige sancties die door het internationaal olympisch comité (IOC) zijn ingesteld tegen Belarus.

Het IOC weert ook twee andere hoogwaardigheidsbekleders van het nationaal olympisch comité van Belarus, onder wie Lukashenko's zoon Viktor, die de vicepresident van de bond is.

"Het IOC is tot de conclusie gekomen dat de huidige leiders in Belarus de atleten niet voldoende hebben beschermd tegen politieke discriminatie binnen het nationaal olympisch comité, de sportbonden en de sporten zelf", zei IOC-voorzitter Thomas Bach maandag.

Bach vertelde verder dat alle financiële steun aan het olympisch comité van Belarus is stopgezet. Het geld wordt nu rechtstreeks aan de sporters gegeven en zij hoeven ook niet te vrezen dat ze niet mogen deelnemen in Tokio.

IOC-voorzitter Thomas Bach. (Foto: ANP)

Belarus pakte in Rio negen medailles

In Belarus zijn al maandenlang protesten tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. De autoriteiten hebben met geweld opgetreden tegen de oppositiebeweging en veel burgers zijn gevangengezet.

De 66-jarige Lukashenko, die sinds 1994 president van Belarus is, claimt de overwinning bij de presidentsverkiezingen van 9 augustus. De oppositie ziet burgerrechtenactiviste Sviatlana Tsikhanouskaya als de winnaar van de verkiezingen.

De Spelen in Tokio beginnen op 23 juli en de sluitingsceremonie is op 8 augustus. Op de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro deden 124 sporters uit Belarus mee. Zij veroverden negen medailles: één keer goud, vier keer brons en vier keer zilver.