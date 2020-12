Skateboarden, klimmen, surfen en breakdance zijn maandag door het internationaal olympisch comité (IOC) toegevoegd aan het programma van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Het betekent dat breakdance debuteert als olympische sport.

Bij de Jeugd Olympische Spelen van 2018 in Argentinië stond breakdance al wel op het programma. Dat het nu officieel een olympisch onderdeel wordt, is goed nieuws voor onder anderen de Nederlander Menno van Gorp (foto), die wereldkampioen is.

Skateboarden, klimmen en surfen zijn komende zomer al voor het eerst op de Spelen te zien. De drie sporten maken deel uit van het programma in Tokio.

Breakdance werd begin 2019 al voorgedragen door de organisatie van de Spelen van Parijs. Het comité is van mening dat het de Spelen artistieker maakt en het IOC gaat daar dus in mee.

Voor het eerst net zo veel vrouwen als mannen

Maandag werd ook bekendgemaakt dat in Parijs voor het eerst net zo veel vrouwen als mannen meedoen aan de Spelen. Bij de komende Spelen in Tokio is 48,8 procent van de deelnemers vrouw. In Parijs is het aantal vrouwen en mannen in 28 van de 32 sporten gelijk. Bij atletiek, boksen en wielrennen is dat voor het eerst.

Verder bracht het IOC het maximumaantal sporters en deelnemers terug. In Parijs staan er 329 disciplines op het programma, tegenover de 339 van komend jaar in Tokio. Het maximumaantal atleten in 2024 is 10.500; dat zijn er bijna 600 minder dan in 2021.

"Met dit programma maken we de Olympische Spelen van Parijs 2024 klaar voor de postcoronawereld", aldus IOC-voorzitter Thomas Bach. "Daarnaast brengen we de kosten en complexiteit van de organisatie van de Spelen terug."

Parijs was in 2017 de enige kandidaat voor de organisatie van de Spelen van 2024. In 2028 is Los Angeles aan de beurt. Rio de Janeiro organiseerde in 2016 de laatste editie van de Zomerspelen.