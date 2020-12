Voor het eerst is een Nederlandse skiër erin geslaagd wereldbekerpunten te pakken op de reuzenslalom. Maarten Meiners werd maandag 26e bij de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Santa Caterina Valfurva.

Meiners werd in de eerste run 24e met een tijd van 1.05,68, waarmee hij zich bij de beste dertig schaarde. In de tweede afdaling was hij nog iets sneller beneden (1.05,26), maar de 28-jarige Amersfoorter zakte toch twee plaatsen in het klassement.

Toch was Meiners zeer gelukkig met de 26e plek, die vijf wereldbekerpunten oplevert. "Ik heb hier lang en hard voor gewerkt, maar de aanhouder wint", zegt hij op Wintersport.nl.

"De laatste tijd ben ik echt goed aan het skiën. Mijn tweede run kon nog wel wat beter, daar zit nog wat ruimte. Maar ik ben superblij met mijn eerste World Cup-punten."

Jelinkova werd twee weken geleden tiende

De winst in Italië ging naar de Zwitser Marco Odermatt. Hij bleef de Amerikaan Tommy Ford en Kroaat Filip Zubcic voor. De wedstrijden zouden eigenlijk op zondag worden gehouden, maar werden wegens hevige sneeuwval met een dag uitgesteld.

Het Nederlandse skiën beleeft goede tijden. Twee weken geleden schreef Adriana Jelinkova geschiedenis door als eerste Nederlandse een toptienplek te noteren. Bij de parallelslalom in het Oostenrijkse Lech/Zürs werd ze tiende.