Na een desastreuze start vechten de Nederlandse handbalsters dinsdagavond voor hun laatste kans op het EK. De teleurstelling over de nederlagen tegen Servië en Kroatië is nog altijd groot, maar Lois Abbingh en Martine Smeets realiseren zich dat het tegen Hongarije nu of nooit is voor Oranje.

"De laatste wedstrijden moeten we vergeten, want er is geen tijd meer om te treuren", zei Abbingh maandag bij een digitaal persmoment. "We moeten tegen Hongarije spelen zoals we zo goed kunnen en van het handbal zelf genieten. Dat is nu het belangrijkst."

Wereldkampioen Oranje begon afgelopen weekend als een van de titelfavorieten aan het EK in het Deense Kolding, maar na nederlagen tegen Servië (25-29) en Kroatië (25-27) is van die status vrijwel niets meer over. Winst tegen Hongarije is voor Nederland zelfs noodzakelijk om in het toernooi te blijven.

"De eerste wedstrijd tegen Servië was al een teleurstelling, maar de nederlaag tegen Kroatië kwam nog harder aan", erkende Abbingh een dag na de tweede deceptie. "Het probleem is niet dat we niet ons best doen, want we bleven maar vechten. Het heeft alleen geen effect, en dat maakt het frustrerend."

Houvast voor Nederland is dat vorig jaar op het historische WK in de hoofdronde ook twee keer achter elkaar werd verloren, tegen Duitsland en Denemarken. Amper een week later kroonde Oranje zich na een zenuwslopende finale tegen Spanje tot wereldkampioen, al weten de handbalsters ook dat een EK andere koek is.

Lois Abbingh en Debbie Bont treuren na de verloren wedstrijd tegen Kroatië. (Foto: ANP)

'Voorbereiding was nu heel anders dan voor het WK'

De dertigjarige Smeets ziet wel enkele gelijkenissen met de nederlagen van dat WK in 2019. "In die wedstrijden speelden we ook niet goed en hadden we dezelfde problemen. We misten kansen en hadden defensieve problemen. Maar de voorbereiding op dit EK was wel heel anders dan die op het WK van vorig jaar."

Smeets doelt onder meer op de eerste wedstrijd tegen Servië, die door een coronabesmetting bij de tegenstander van vrijdag naar zaterdag werd verplaatst. "Het was juist zo mooi dat we dit toernooi een rustdag hadden en opeens waren we dat voordeel kwijt. Het mag geen excuus zijn, maar het heeft zeker niet geholpen."

De 28-jarige Abbingh merkt op haar beurt dat de status van wereldkampioen toch meer invloed heeft dan ze van tevoren had gedacht. Tegenstanders lijken nog meer gemotiveerd dan anders om te winnen van de ploeg die de laatste vijf eindtoernooien (Olympische Spelen niet meegerekend) telkens het podium haalde.

"We kunnen niet zeggen dat de status van wereldkampioen geen rol speelt. Voor een toernooi zijn we al jaren voorzichtig met het uitspreken van een doelstelling, en dit keer ook, maar je voelt toch dat je met bepaalde verwachtingen aan het toernooi begint. Maar we kunnen de halve finales nog steeds halen", bleef Abbingh hoopvol.

De cruciale groepswedstrijd van Nederland tegen Hongarije begint dinsdag om 20.30 uur. Oranje eindigde bij de laatste twee edities van het EK op het podium (zilver in 2016 en brons in 2018), maar pakte nog nooit de Europese titel.