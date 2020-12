Emmanuel Mayonnade heeft er ondanks de dramatische start nog altijd vertrouwen in dat de Nederlandse handbalsters ver kunnen komen op het EK in Denemarken. De bondscoach vindt niet dat zijn selectie door de afwezigheid van Estavana Polman een leider mist die de ploeg op sleeptouw kan nemen.

De 28-jarige Polman is normaal gesproken een van de sterspelers bij Oranje. De geboren Arnhemse, op het door Nederland gewonnen WK van vorig jaar in Japan uitgeroepen tot belangrijkste speelster, mist dit EK door een zware knieblessure. In plaats daarvan analyseert ze bij Ziggo Sport de wedstrijden van Nederland.

"We houden ons niet bezig met Estavana", zei Mayonnade maandag bij een digitaal persmoment vanuit Denemarken. "Er zijn meer speelsters die als leider kunnen optreden. Danick Snelder, Lois Abbingh, Tess Wester, Debbie Bont en Jessy Kramer deden dat vorig jaar op het WK ook al. Dat is zonder Estavana niet anders."

Toch lijkt Nederland zonder Polman nog niet op de ploeg die vorig jaar historie schreef door voor het eerst wereldkampioen te worden. Oranje verloor zaterdag al verrassend van Servië (25-29) en zondag bleek ook Kroatië (25-27) te sterk voor de wereldkampioen, waardoor een vroege uitschakeling zeer dichtbij is.

"De teleurstelling in de groep is natuurlijk groot, want dit hadden we niet verwacht", onderstreepte Mayonnade. "We gingen echt met een goed gevoel het toernooi in, maar in de eerste twee wedstrijden ging er eigenlijk op elk vlak wel iets mis. Of het nu tactisch, mentaal of technisch is: het kan allemaal beter. Er is niet één oorzaak."

Met Estavana Polman mist Nederland een belangrijke speelster op het EK. (Foto: Pro Shots)

'We zijn vastbesloten om Hongarije te verslaan'

Een overwinning op Hongarije is dinsdag (20.30 uur) noodzakelijk voor Oranje om de hoofdronde te bereiken. Aangezien de punten uit de eerste groepsfase worden meegenomen naar die tweede groepsfase, is het nog maar de vraag of Nederland veel kans maakt om überhaupt nog ver te komen dit EK.

"Ik kan niet zeggen dat ik blij ben met de situatie, maar het is wat het is. We zijn gefocust en vastbesloten om onze laatste kans te pakken en de wedstrijd tegen Hongarije te winnen. We zullen het iets anders moeten aanpakken, maar ik ben vooralsnog niet van plan iets aan mijn selectie te wijzigen", aldus Mayonnade.

Snelder, die jarenlang in Hongarije speelde, kent veel speelsters uit het Hongaarse team en weet dat Oranje een zware opdracht wacht. "Hongarije is erg sterk en zal met een beter gevoel dan wij aan de wedstrijd beginnen. Ze zullen misschien iets beter slapen en iets meer vertrouwen hebben", denkt de aanvoerder.

"Aan de andere kant kan je zien dat de verschillen op het EK heel klein zijn. We moeten ook niet in de teleurstelling van de afgelopen twee wedstrijden blijven hangen en ons goed focussen. Er is in ieder geval geen twijfel bij ons dat we Hongarije kunnen verslaan."