Floyd Mayweather heeft zijn eenmalige terugkeer in de ring aangekondigd. De bokskampioen neemt het in februari in een demonstratiewedstrijd op tegen YouTuber Logan Paul.

De 43-jarige Mayweather kwam eind 2017 voor het laatst in actie in een professionele wedstrijd. De Amerikaan rekende in de boksring af met MMA-vechter Conor McGregor. Voor dat gevecht kreeg hij naar verluidt bijna 250 miljoen euro.

Na die ontmoeting ging Mayweather met pensioen, al won hij in december 2018 nog van de Japanse kickbokser Tenshin Nasukawa in een demonstratiewedstrijd. Hoewel er daarna speculaties waren over een definitieve terugkeer van de bokslegende in de ring, benadrukte hij eind 2019 dat hij zich op andere dingen dan boksen wilde gaan richten.

Mayweather won al zijn vijftig officiële gevechten. Voor zijn krachtmeting met McGregor in Las Vegas was hij al bijna twee jaar niet in actie gekomen.

De 25-jarige Paul staat bekend om zijn video's op YouTube en heeft meer dan 22,5 miljoen abonnees. De Amerikaan heeft één professionele bokswedstrijd op zijn naam staan. Hij bokste in november 2019 tegen de Britse YouTuber KSI. Paul ging in deze wedstrijd ten onder.

Het gevecht tussen Mayweather en Paul staat zaterdag 20 februari op het programma. De locatie voor het demonstratieduel is nog niet bekend.