De Nederlandse handbalsters kunnen niet bevatten dat ze ook de tweede groepswedstrijd op het EK hebben verloren. De regerend wereldkampioen moet in Denemarken vrezen voor uitschakeling na de nederlaag van zondag tegen Kroatië (25-27).

"Vandaag zijn we doorgegaan zoals we gisteren zijn geëindigd. Het is moeilijk om nu iets te zeggen, dit komt hard aan", aldus Lois Abbingh bij Ziggo Sport. Oranje verloor zaterdag ook al van Servië. "Maar we moeten niet vergeten dat we nog een kans hebben."

Danick Snelder stond na de nederlaag tegen Kroatië met een "heel zuur gezicht" voor de camera. "Ze hebben het slim gespeeld en ik denk dat wij zoveel kansen hebben laten liggen. We hebben het onszelf zo moeilijk gemaakt en liepen achter de feiten aan. Het ligt aan ons, dat is het enige wat ik kan zeggen."

De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade moet dinsdag winnen van Hongarije om de tussenronde te bereiken. Zelfs als dat lukt, lijkt Oranje kansloos voor de Europese titel. De punten uit de groepsfase tellen mee in de tussenronde, die bestaat uit twee groepen van zes landen, waarvan de eerste twee zich plaatsen voor de halve finales.

Snelder wilde nog niet vooruitkijken naar de cruciale wedstrijd tegen Hongarije. Abbingh klonk een stuk strijdbaarder. "We gaan er alles aan doen om in de laatste groepswedstrijd te winnen om een kans te houden op de volgende ronde. Dit kost echter wel even tijd om te verwerken."