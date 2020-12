De Nederlandse handbalsters moeten vrezen voor vroegtijdige uitschakeling op het EK in Denemarken. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade verloor tegen Kroatië ook de tweede groepswedstrijd: 25-27.

Oranje leidde halverwege met 14-13 in Kolding. In de tweede helft waren de twee ploegen zeer aan elkaar gewaagd en sloeg Kroatië kort voor tijd toe.

De regerend wereldkampioen begon het toernooi zaterdag met een nederlaag tegen Servië (25-29). Dinsdag moet worden gewonnen in de derde en laatste groepswedstrijd tegen Hongarije

Door de tweede nederlaag staat Nederland puntloos laatste in groep C. Kroatië gaat met vier punten aan kop en wordt gevolgd door Hongarije en Servië, die beide twee punten hebben. Servië ging eerder op de dag met 26-38 onderuit tegen Hongarije.

De eerste drie landen in elke poule plaatsen zich voor de tussenronde. Die bestaat uit twee groepen van zes landen, waarvan de eerste twee zich plaatsen voor de halve finales.

In de tussenronde worden de punten van de eerste fase meegeteld, waardoor de eerste Europese titel in de historie dus een bijzonder lastige klus wordt voor Nederland. Bij de laatste twee edities van het EK werd zilver (2016) en brons (2018) veroverd.

Het ging er stevig aan toe tijdens Nederland-Kroatië. (Foto: ANP)

Oranje bij rust op kleine voorsprong

Oranje begon matig aan de wedstrijd en stond na vijf minuten met 4-1 achter. Mede dankzij twee treffers van Lois Abbingh werd het evenwicht snel hersteld, maar Kroatië sloeg vervolgens opnieuw een gaatje.

De ploeg van Mayonnade raakte niet van slag en knokte zich dankzij drie goals van Kelly Dulfer wederom terug. Zes minuten voor rust bracht Danick Snelder haar ploeg weer eens op voorsprong en die werd tot de rust vastgehouden: 14-13.

In de tweede helft boog Kroatië de achterstand al snel om, waarna de twee ploegen gelijke tred hielden. De Nederlandse defensie had het vooral lastig met Larissa Kalaus, die in totaal negen keer scoorde.

Het verschil tussen beide ploegen werd tot in de slotfase nooit groter dan één doelpunt. Enkele minuten voor tijd sloegen de Kroatische vrouwen toch een klein gaatje, waarna ze de zege niet meer uit handen gaven.