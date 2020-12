Abbingh: 'Dit komt hard aan'

Lois Abbingh kan haar teleurstelling nauwelijks onder woorden brengen na afloop. "Vandaag zijn we doorgegaan zoals we gisteren zijn geëindigd. Het is moeilijk om nu iets te zeggen, dit komt hard aan", aldus de Oranje-speelster. Nederland is nog niet uitgeschakeld om de volgende poulefase te bereiken, maar moet dan dinsdag winnen van Hongarije. "We moeten niet vergeten dat we nog een kans hebben. We gaan er alles aan doen om in de laatste groepswedstrijd te winnen om een kans te houden op de volgende ronde. Dit kost echter wel even tijd om te verwerken."