Veldrijdster Lucinda Brand heeft zondag haar derde zege op rij gewonnen. De 31-jarige Zuid-Hollandse kwam in de Superprestige-wedstrijd in het Belgische Boom solo over de meet.

Brand nam in de voorlaatste ronde afstand van wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado nadat ze in de derde ronde nog een achterstand had moeten goedmaken vanwege een slippertje. Bij het ingaan van de laatste ronde was het verschil zes seconden, waarna Brand haar voorsprong handhaafde.

Door de zege is Brand in het klassement op gelijke hoogte gekomen met Alvarado. Beiden hebben 71 punten. Denise Betsema werd derde, waardoor het podium in Boom helemaal oranje gekleurd was. Annemarie Worst werd nog vierde en Yara Kastelijn completeerde de Nederlandse top vijf.

Het is voor Brand de derde zege op rij. Vorige week zegevierde ze in het Tsjechische Tábor en in de week daarvoor kwam ze als eerste over de meet in de wereldbekerwedstrijd in het Belgische Kortrijk.

De mannen gaan later op de dag van start in Boom. Onder anderen Wout van Aert en Eli Iserbyt geven acte de présence.