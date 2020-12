Kira Toussaint heeft zondag bij de Rotterdam Qualification Meet (RQM) ook het Nederlands record op de 100 meter rugslag aangescherpt. De Noord-Hollandse zwom op de langebaan voor het eerst onder de 59 seconden op dat nummer.

De 26-jarige Toussaint tikte zondagochtend in de series van de 100 meter rugslag aan in 58,91. Daarmee was de rugslagspecialiste een stuk sneller dan in november 2019, toen ze zowel in Doha als in Kazan tot een tijd van 59,14 kwam.

In december van dat jaar zwom Toussaint bij de Swim Cup in Amsterdam al onder de olympische limiet, waarmee ze een ticket voor de Olympische Spelen veiligstelde. In Rotterdam was Toussaint de enige die onder de minuut bleef.

Voor de rugslagspecialiste was het niet de eerste keer deze week dat ze het Nederlands record op een afstand verbeterde. Vrijdag scherpte Toussaint de nationale toptijd op de 50 meter rugslag twee keer aan (27,37). Op dat nummer zwom ze onlangs op de kortebaan een wereldrecord.

De RQM, die tot en met zondag duurt, geldt als kwalificatietoernooi voor de Spelen en de EK langebaan in mei in Boedapest. De twee tijdsnelste sporters per nummer worden voorgedragen voor de Spelen. Open plekken kunnen daarna nog bezet worden door een limiet te zwemmen bij de Swim Cup in Eindhoven (april) of de EK.