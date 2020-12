Lois Abbingh baalde zaterdagavond stevig van de plostelinge inzinking van de Nederlandse handbalsters in de tweede helft tegen Servië. In de eerste groepswedstrijd op het EK in Denemarken ging Oranje na een voorsprong van zes punten met 25-29 onderuit.

"We hadden veertig minuten volledige controle over de wedstrijd, er was niks aan de hand. Maar door een omschakeling bij de tegenstander sloop bij ons de onrust in de ploeg", blikte Abbingh terug.

Oranje kwam bijna tien minuten lang niet tot scoren, terwijl Servië in die periode wel zeven doelpunten noteerde. "Het was chaotisch, te gehaast", zei de Nederlandse sterspeler.

De regerend wereldkampioen beleefde zo een waardeloze start van het toernooi. Op weg naar de wereldtitel was Oranje vorig jaar nog met liefst 36-23 te sterk voor hetzelfde Servië.

"Hoe het komt dat we vandaag zo instortten, weet ik niet goed. Misschien waren we wel iets te gebrand op het spelen van deze wedstrijd, we wilden te graag", vervolgde Abbingh, die vorig jaar op het WK met 71 treffers topscorer werd.

Doelvrouw Tess Wester kon de nederlaag van de handbalsters niet voorkomen. (Foto: Pro Shots)

'Handbal is ook een mentale sport'

Zaterdag maakte ze er tegen Servië maar vier. "We konden in de voorbereiding al geen oefenduels afwerken en hier moesten we ook nog een dag langer wachten door dat gedoe met coronagevallen bij Servië", zocht ze naar een verklaring.

"Handbal is ook een mentale sport; als je ziet dat de tegenstander zo terugkomt in de wedstrijd, sluipt er angst in de ploeg. We kregen twintig doelpunten tegen in de tweede helft en dat mag gewoon niet gebeuren."

Abbingh rekent erop dat de ploeg zich zondag herpakt, als de tweede groepswedstrijd tegen Kroatië op het programma staat. "Misschien is het wel goed dat we zo snel al weer aan de bak moeten. Kunnen we deze nederlaag gauw vergeten."

Kroatië won zijn eerste groepsduel met 24-22 van Hongarije. Nederland-Kroatië begint zondag om 18.15 uur.