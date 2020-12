De Nederlandse handbalsters zijn het EK in Denemarken zaterdag begonnen met een nederlaag. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade ging in de eerste groepswedstrijd met 25-29 onderuit tegen Servië.

Oranje leidde bij rust met 15-9, maar verspeelde die voorsprong in de tweede helft. Servië nam tien minuten voor tijd voor het eerst de leiding en gaf de zege vervolgens niet meer weg.

De openingswedstrijd van Nederland zou eigenlijk vrijdag worden afgewerkt, maar werd met een dag uitgesteld vanwege een coronabesmetting bij een van de Servische speelsters.

Door de wijziging in het programma komt Nederland twee dagen achter elkaar in actie. Zondag is Kroatië (18.15 uur) de volgende tegenstander. Dinsdag volgt de derde en laatste groepswedstrijd tegen Hongarije.

In de andere wedstrijd in groep C won Kroatië eerder op de dag met 24-22 van Hongarije. De eerste drie landen in elke poule plaatsen zich voor de tussenronde. Die bestaat uit twee groepen van zes landen, waarvan de eerste twee zich plaatsen voor de halve finales.

Nederland jaagt in Denemarken op de eerste Europese titel in de historie. Bij de laatste twee edities van het EK veroverde de regerend wereldkampioen zilver (2016) en brons (2018).

Danick Snelder was met vijf doelpunten topscorer aan Nederlandse zijde. (Foto: ANP)

Oranje geeft voorsprong na rust uit handen

Oranje begon in Kolding ietwat stroef aan de wedstrijd, maar sloeg na een kwartier voor het eerst een gaatje. Dankzij onder meer drie treffers van Lois Abbingh en goed keeperswerk van Tess Wester kwam de ploeg van Mayonnade met 7-3 voor.

Die voorsprong werd in het vervolg van de eerste helft onder aanvoering van Danick Snelder langzaamaan vergroot, waardoor Nederland halverwege met 15-9 leidde.

Enkele minuten voor rust viel Andrea Lekic met een zware blessure uit bij Servië. De voormalig wereldspeelster van het jaar ging door haar enkel en verliet huilend per brancard het veld.

In de tweede helft ging de strijd aanvankelijk gelijk op en bleef het verschil mede dankzij de eerste treffers van Angela Malestein zes goals. Vervolgens miste Nederland een aantal kansen en knokte Servië zich onder leiding van Katarina Krpez-Slezak terug in de wedstrijd.

Dankzij zeven goals op rij en uitstekend keeperswerk van Jovana Risovic kwam Servië tien minuten voor tijd met 23-22 voor. Na bijna tien minuten zonder treffer kwam Bo van Wetering weer eens tot scoren voor Oranje, dat de achterstand in de spannende slotfase niet meer wist weg te werken.