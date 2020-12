Sifan Hassan is ook dit jaar niet uitgeroepen tot Wereldatlete van het Jaar. De Nederlandse moest het bij de verkiezing van de internationale atletiekbond, die digitaal werd gehouden, afleggen tegen de Venezolaanse Yulimar Rojas.

Hassan behoorde evenals vorig jaar tot de vijf finalisten die kans maakten op de eretitel. De andere namen op de shortlist waren de Ethiopische Letesenbet Gidey, de Keniaanse Peres Jepchirchir en de Jamaicaanse Elaine Thompson-Herah.

De 27-jarige Hassan brak in september het werelduurrecord door in Brussel 18 kilometer en 930 meter te lopen. Een maand later verpulverde de geboren Ethiopische het Europees record op de 10 kilometer met een tijd van 29.36,67.

De twee jaar jongere Rojas won dit jaar alle wedstrijden waar ze aan meedeed bij het hinkstapspringen. Ze bracht het wereldrecord indoor op 15,43 meter, waarmee ze als eerste over de 15,40 meter ging.

Femke Bol zat bij de tien genomineerden, maar ze haalde uiteindelijk de laatste schifting niet. Het 22-jarige toptalent verbeterde in juli het 22 jaar oude Nederlandse record op de 400 meter horden.

Armand Duplantis werd uitgeroepen tot Wereldatleet van het Jaar. De 21-jarige Zweedse sensatie sprong het wereldrecord polsstookhoogspringen tot twee keer toe uit de boeken en zette dat op 6,18 meter.