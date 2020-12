Het openingsduel van de Nederlandse handbalsters op het EK handbal in Denemarken tegen Servië kan zaterdag doorgaan. Op de twee eerder besmette spelers na is de complete Servische ploeg negatief getest op het coronavirus, meldt de Europese handbalbond op de wedstrijddag.

De openingswedstrijd in Kolding werd vrijdag met een dag uitgesteld vanwege twee coronabesmettingen in de selectie van Servië. Eén speler legde bij aankomst een positieve coronatest af, waarna een dag later nog een speler besmet bleek.

De toernooidirectie besloot daarop de Servische ploeg zaterdagochtend opnieuw aan een testronde te onderwerpen. Nu alle teamleden negatief zijn getest, mogen zij uit quarantaine. Nederland-Servië begint zaterdag om 20.30 uur.

Door de wijziging komt Nederland twee dagen achter elkaar in actie. Zondag neemt de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade het in Kolding op tegen Kroatië (18.15 uur). De andere tegenstander in groep C is Hongarije. Dat duel staat dinsdag op het programma.

Nederland jaagt in Denemarken op de eerste Europese titel in de historie. Bij de afgelopen edities van het EK veroverde regerend wereldkampioen Oranje al zilver (2016) en brons (2018).