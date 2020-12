Zwemster Tes Schouten heeft op de 100 meter schoolslag voldaan aan de limiet voor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De negentienjarige Zuid-Hollandse scherpte zaterdag bij het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam ook haar nationaal record aan.

Schouten was sinds april vorig jaar met een tijd van 1.06,96 al in het bezit van het nationaal record, maar was zaterdag vier honderdsten sneller. Daarmee dook ze ook onder de limiet voor de Spelen in Tokio.

De zwemster uit Bodegraven zwom vrijdag al een nationaal record op de 200 meter schoolslag. Met 2.26,95 verbeterde ze de nationale toptijd die elf jaar lang met 2.28,02 op naam van Lia Dekker stond. Schouten bleef in zowel de series als de finale wel boven de limiet voor de Spelen, die op 2.25,52 staat.

Het olympisch kwalificatietoernooi in het Rie Mastenbroekbad in Rotterdam duurt nog tot en met zondag. Eerder was er veel ophef over de afwezigheid van Femke Heemskerk, die door een coronabesmetting van haar man verplicht in quarantaine moest.

Heemskerk verloor haar olympische ticket op de 50 meter vrije slag aan Valerie van Roon, die bij het cruciale toernooi in Rotterdam sneller zwom dan zij eind vorig jaar bij de Swim Cup in Amsterdam. De 33-jarige Heemskerk liet vrijdag weten haar 'uitschakeling' aan te vechten bij de zwembond.