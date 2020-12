Het shirt waarin basketballegende Michael Jordan in de NBA debuteerde heeft op een veiling 320.000 dollar (zo'n 264.000 euro) opgebracht. Het is daarmee het hoogste bedrag dat ooit voor een shirt van de basketballegende is betaald, meldt veilinghuis Julien's Auctions vrijdag.

Jordan debuteerde in 1984 namens Chicago Bulls in de NBA en groeide uit tot een van de beste basketballers aller tijden. De koper bemachtigde het witte shirt van Jordan, waarop diens achternaam en rugnummer 23 in het rood op de achterkant staan.

In mei van dit jaar werden ook al de schoenen waar Jordan in 1985 in de NBA op speelde voor liefst 560.000 dollar (zo'n 518.000 euro) geveild. De Nike Air Jordan 1 in maat 48 brachten veel meer op dan verwacht, mede vanwege de documentaire The Last Dance die op Netflix verscheen. De tiendelige serie geeft een uniek inkijkje in de loopbaan van Jordan bij de Bulls.

Tijdens dezelfde veiling deze week leverde het shirt waarin NFL-quarterback Colin Kaepernick in 2011 debuteerde 128.000 dollar (ruim 105.000 euro) op, waarmee het volgens Julien's Auctions het duurste NFL-shirt is dat op een veiling is verkocht.

Kaepernick knielde in 2016 als eerste Amerikaanse sporter bij het afspelen van het nationale volkslied om aandacht te vragen voor politiegeweld tegen zwarte mensen. Het knielgebaar groeide uit tot symbool van de Black Lives Matter-bewegingen die jaren later werden opgericht. Zijn club San Francisco 49ers nam het gebaar van Kaepernick niet in dank af en verlengde zijn contract niet. Sindsdien zit hij zonder club.