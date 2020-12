Abdi Nageeye wil in Valencia een minuut onder zijn eigen marathonrecord lopen. De 31-jarige houder van het Nederlands record loopt zondag in de Spaanse badplaats zijn eerste marathon in twaalf maanden.

Het huidige record van Nageeye staat op 2:06.17. "Ik wil een minuut van mijn nationaal record afhalen, dus mik ik op een tijd van 2:05.15 of zoiets. Ik train met de beste hardlopers van de wereld en die trainingen geven aan dat ik dat tempo aankan", zegt hij vanuit Valencia.

"Ik zal zelfs weggaan op een schema van 2:03, want ik moet mee met de eerste groep die halverwege in 1:01.30 wil doorkomen. De tweede groep gaat te langzaam voor mij, dus ik heb geen keuze. Ik wil het risico nemen en in deze wedstrijd laten zien dat ik de aansluiting met de wereldtop heb gevonden."

Tijdens de coronacrisis verbleef Nageeye in Kenia, waar hij met wereldrecordhouder Eliud Kipchoge trainde. Hij voelt zich daardoor erg fit en gezond. Na een jaar zonder marathons is hij bovenal gretig. "We willen allemaal weer graag hardlopen. Ik weet niet eens meer hoe het voelt om lange tijd boven de 20 kilometer per uur te lopen."

De in Somalië geboren Nageeye brak in april 2019 tijdens de marathon van Rotterdam zijn eigen nationaal record met 2:06.17. Een jaar daarvoor liep hij in Amsterdam het tien jaar oude record van Kamiel Maase uit de boeken.