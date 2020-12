Femke Heemskerk wil haar 'uitschakeling' in de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio op de 50 meter vrije slag aanvechten. De zwemster kon door een verplichte quarantaine na een positieve coronatest van haar man niet meedoen aan het kwalificatietoernooi in Rotterdam.

De 33-jarige Heemskerk haalde al de olympische limiet op de 50 meter en 100 meter vrij en is bij de estafettes een belangrijke kandidaat, maar de olympische kwalificatie op de 50 meter is ze nu kwijt. Valerie van Roon zwom donderdag in Rotterdam namelijk een snellere tijd dan Heemskerk in eind 2019 deed.

"Ik ga het er niet bij laten zitten", zegt Heemskerk, die in Tokio voor de vierde keer wil deelnemen aan de Spelen, vrijdag tegen de NOS. "Dit is onmacht. Ik kan er niets aan doen dat ik niet mag zwemmen. Ik was er klaar voor, dat kan ik je vertellen."

Heemskerk zwom bij de Swim Cup in Amsterdam in december vorig jaar naar een tijd van 24,71 en voldeed zo aan de olympische limiet, maar De Roon was donderdag met 24,63 net iets sneller.

Femke Heemsker (tweede van links) na de gouden race met de Nederlandse formatie op de 4x100 meter vrij (Foto: ANP)

'Daar ben ik vooral heel verdrietig om'

Heemskerk krijgt geen herkansing in de vorm van een swim-off en verwijt de bond dat die geen rekening houdt met haar omstandigheden. "Er had van tevoren natuurlijk al over nagedacht moeten zijn: wat gebeurt er als iemand niet mee kan doen vanwege corona? Daar ben ik vooral heel verdrietig om."

Volgens technisch directeur van de zwembond, André Cats, is er wel degelijk over gesproken en is in de reglementen opgenomen dat er geen uitzonderingsposities zijn. "Als we het pad opgaan dat we corona meenemen in onze beslissingen, zijn we ver van huis. Want dit gaat ons gewoon nog vaker gebeuren, dat sporters voorafgaand aan een competitie uitgesloten worden", aldus Cats.

Heemskerk kan zich nog wel plaatsen voor de olympische 100 meter vrij. Op de 4x100 meter vrij werd ze in 2008 in Peking olympisch kampioen met de Nederlandse ploeg. Vier jaar later was er zilver in Londen.