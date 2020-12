Tes Schouten heeft vrijdag bij de Rotterdam Qualification Meet (RQM) het elf jaar oude Nederlands record op de 200 meter schoolslag gebroken. Arno Kamminga scherpte op hetzelfde nummer de nationale toptijd bij de mannen aan en Kira Toussaint evenaarde het Nederlands record op de 50 meter rugslag.

De negentienjarige Schouten noteerde in de series van de 200 meter schoolslag een tijd van 2.26,95. Daarmee zat het zwemtalent ruim een seconde onder het Nederlands record dat sinds april 2009 op naam stond van Lia van Ee-Dekker (2.28,02). Schouten bleef wel boven de olympische limiet van 2.25,52. Later op vrijdag worden alle finales afgewerkt.

Bij de mannen verbeterde Kamminga het Nederlands record op de 200 meter schoolslag. De Katwijker tikte aan in 2.07,17 en zat daarmee nipt onder de toptijd die hij in maart 2020 in Antwerpen neerzette (2.07,18). Kamminga zwom eind vorig jaar al de olympische limiet en verzekerde zich daarmee van deelname aan de Spelen.

Op de 50 meter rugslag kwam Toussaint tot een tijd van 27,49, een evenaring van het Nederlands record dat al op haar naam stond. In oktober 2019 klokte de rugslagspecialiste ook 27,49 op het niet-olympische nummer. Enkele weken geleden verbeterde Toussaint al op de kortebaan het wereldrecord op de 50 meter rugslag.

Bij de RQM in Rotterdam hopen zwemmers een ticket voor de Olympische Spelen en de EK langebaan (mei 2021 in Boedapest) te bemachtigen. Na dit toernooi worden de maximaal twee tijdsnelste sporters per nummer voorgedragen voor de Spelen. Open plekken kunnen daarna nog bezet worden door een limiet te zwemmen bij de Swim Cup in Eindhoven (april) of de EK.

Een aantal Nederlandse topzwemmers zwom al een of meerdere olympische limieten voordat überhaupt bekend was dat de Spelen naar 2021 werden verschoven. Hun tickets kunnen alleen in gevaar komen als er in Rotterdam Nederlanders zijn die op de betreffende nummers een snellere tijd zwemmen.

Arno Kamminga verbeterde het Nederlands record op de 200 meter schoolslag. (Foto: Pro Shots)