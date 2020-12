De kans is groot dat Marc Márquez ook de eerste races van het nieuwe MotoGP-seizoen aan zich voorbij moet laten gaan. De Spanjaard is donderdag opnieuw geopereerd aan zijn arm en is naar verwachting maanden uit de roulatie.

De 27-jarige Márquez brak afgelopen zomer tijdens de Grand Prix van Spanje - de eerste race van het seizoen - zijn arm. Hij hoopte een week later al zijn rentree te maken bij de Grand Prix in Andalusië, maar dat bleek ijdele hoop.

In augustus moest Márquez onder het mes om de titanium plaat in zijn arm te vervangen die bij de eerste ingreep was geplaatst, waardoor hij de rest van het seizoen miste. De zesvoudig wereldkampioen werd donderdag voor de derde keer geopereerd en dus wacht hem opnieuw een lange revalidatie.

Honda bevestigt in een verklaring dat Márquez in Madrid een acht uur durende operatie onderging, maar het team wil niks kwijt over de herstelduur. Volgens Spaanse media zal Márquez circa zes maanden aan de kant staan.

Bij afwezigheid van Márquez kroonde de Spanjaard Joan Mir zich voor het eerst in zijn loopbaan tot wereldkampioen. Het was voor het eerst sinds 2015 dat iemand anders dan Márquez de titel veroverde in de MotoGP.

Het nieuwe seizoen in de koningsklasse van de motorsport begint eind maart met een Grand Prix in Qatar.