De Nederlandse handbalsters spelen vrijdag toch niet hun eerste groepswedstrijd op het EK in Denemarken. Vanwege een positieve coronatest bij tegenstander Servië is het duel naar zaterdag verplaatst.

De Europese handbalbond meldt in een verklaring dat één speelster van Servië bij aankomst in Denemarken positief is getest en in quarantaine is gezet. De rest van de selectie bleek niet besmet.

Het Servische team zal vrijdag én zaterdag opnieuw getest worden om meer besmettingen uit te sluiten. Het duel met Oranje, dat vrijdag om 20.30 uur van start zou gaan, wordt nu op zaterdag op dezelfde tijd gespeeld.

Op het EK is het niet zo dat een heel team naar huis moet als een of meerdere speelsters positief testen. Het besmette teamlid moet in quarantaine en mag bij een negatieve test pas weer bij de selectie aansluiten.

Door de wijziging komt Nederland twee dagen achter elkaar in actie. Zondag neemt de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade het in het Deense Kolding op tegen Kroatië (18.15 uur). De andere tegenstander in groep C is Hongarije en dat duel staat dinsdag op het programma.

Nederland jaagt in Denemarken op de eerste Europese titel in de historie. Bij de afgelopen edities van het EK veroverde regerend wereldkampioen Oranje al zilver (2016) en brons (2018).