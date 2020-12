Thom de Boer heeft donderdag bij de Rotterdam Qualification Meet (RQM) de olympische limiet én een Nederlands record op de 50 meter vrije slag gezwommen.

De 28-jarige Noord-Hollander kwam in de series tot een tijd van 21,74. Daarmee dook hij 0,08 seconden onder de nationale toptijd die sinds december 2016 op naam stond van Jesse Puts. De Utrechter tikte vier jaar geleden aan in 21,82.

De olympische limiet op de 50 meter vrije slag staat op 21,91, een tijd die Puts bij de WK in de zomer van 2019 al zwom. De Boer was in de series in Rotterdam de enige zwemmer die in minder dan 22 seconden aantikte. De finale op de 50 vrij staat later op donderdag op het programma.

Op de 50 meter schoolslag scherpte Arno Kamminga het Nederlands record aan dat al in zijn handen was. De Katwijker kwam in Rotterdam tot een tijd van 26,88 en daarmee was hij net iets sneller dan een jaar geleden in Amsterdam (26,90). De 50 meter schoolslag is geen olympisch nummer.

Thom de Boer zwom op de eerste dag van de RQM naar een olympische limiet en een Nederlands record op de 50 meter vrij. (Foto: ANP)

Heemskerk ontbreekt in Rotterdam

Bij de RQM in Rotterdam hopen zwemmers een ticket voor de Olympische Spelen en de EK langebaan (mei 2021 in Boedapest) te bemachtigen. Na dit toernooi worden de maximaal twee tijdsnelste sporters per nummer voorgedragen voor de Spelen. Open plekken kunnen daarna nog bezet worden door een limiet te zwemmen bij de Swim Cup in Eindhoven (april) of de EK.

Een aantal Nederlandse topzwemmers, onder wie Kamminga, zwom al een of meerdere olympische limieten voordat bekend was dat de Spelen naar 2021 werden verschoven. Hun tickets kunnen alleen in gevaar komen als er in Rotterdam Nederlanders zijn die op de betreffende nummers een snellere tijd zwemmen.

Femke Heemskerk is een van de zwemmers die haar tijd zou verdedigen in Rotterdam, maar de geboren Roelofarendsveense kan niet meedoen. Haar man testte positief op het coronavirus en daardoor moet ook Heemskerk thuisblijven.

De RQM is donderdag begonnen en duurt nog tot en met zondag. Het is voor de Nederlandse topzwemmers het eerste grote evenement op de langebaan in maanden.