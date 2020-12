Houston Rockets heeft afscheid genomen van Russell Westbrook. De negenvoudig NBA All-Star tekent bij Washington Wizards, zo meldt de club uit de hoofdstad in de nacht van woensdag op donderdag (Nederlandse tijd).

Westbrook kon zich volgens Amerikaanse media niet vinden in de koers die Houston Rockets voer na het vertrek van coach Mike D'Antoni en algemeen directeur Daryl Morey en drong aan op een vertrek naar Washington Wizards, waar hij meer dan 33 miljoen euro per jaar gaat verdienen. Vijfvoudig All-Star John Wall bewandelt op zijn beurt de omgekeerde weg.

De 32-jarige Westbrook tekende in 2019 bij Houston Rofckets om de club voor het eerst sinds 1995 naar de NBA-titel te loodsen, maar daar slaagde hij niet in. In de halve finales van de play-offs was Los Angeles Lakers met 4-1 te sterk.

Naast Westbrook zou ook achtvoudig All-Star James Harden willen vertrekken bij Houston Rockets. Volgens Amerikaanse media zou hij mikken op een overstap naar Brooklyn Nets, waar een hereniging met oud-ploeggenoot Kevin Durant lonkt.

Wall heeft sinds december 2018 geen wedstrijd meer gespeeld in de NBA. De dertigjarige guard liep thuis een zware achillespeesblessure op terwijl hij al herstellende was van een operatie aan zijn voet. Toen duidelijk werd dat Westbrook zou overstappen naar Washington Wizards, diende hij een ruilverzoek in bij de directie.