Bijna 9 procent van alle NBA-spelers is vorige week positief getest op het coronavirus. Dat betekent dat 48 van de 546 spelers voorlopig niet kunnen trainen, terwijl het seizoen over drie weken begint.

Met 8,8 procent ligt het aantal positieve tests hoger dan afgelopen zomer, in de aanloop naar de hervatting van het NBA-seizoen in een bubbel in Orlando. Toen bleek 5,3 procent van alle geteste spelers besmet.

De 48 spelers die nu positief zijn getest en geen symptomen hebben, mogen zich na tien dagen pas weer bij hun team melden. Spelers die wel symptomen van het virus hebben, mogen pas weer terugkeren als ze tien dagen klachtenvrij zijn.

Voordat ze eenmaal weer kunnen aansluiten en deel mogen nemen aan teamactiviteiten, moeten spelers eerst individueel trainen en gezondheidstests ondergaan.

De kans is aanwezig dat sommige spelers daardoor niet op tijd fit zullen zijn om op 11 december aan het voorseizoen in de NBA te kunnen beginnen. De reguliere competitie gaat op 22 december van start.

Los Angeles Lakers begint het seizoen als titelverdediger. De formatie van sterspeler LeBron James, die zijn contract woensdag tot medio 2023 verlengde, werd in oktober kampioen door Miami Heat te verslaan.