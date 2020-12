Femke Heemskerk komt deze week niet in actie bij de Rotterdam Qualification Meet (RQM), het toernooi waar tickets voor de Olympische Spelen en de EK langebaan te verdienen zijn. De zwemster moet in quarantaine omdat haar man positief is getest op het coronavirus.

De 33-jarige Heemskerk, die in oktober zelf ook positief testte op het coronavirus, heeft op de 50 en 100 meter vrije slag al wel voldaan aan de olympische limiet en ook voor de estafetteploeg is ze een belangrijke kandidaat.

Door haar afwezigheid kan ze niet op jacht naar de limieten voor de EK langebaan in Boedapest, die in mei 2021 worden gehouden. Het is nog onduidelijk wat dat precies voor haar eventuele deelname aan het toernooi betekent.

"Ik baal er echt van dat ik mijn olympische kwalificatie voor de 50 en 100 vrij niet kan verdedigen", schrijft Heemskerk op Instagram. "Het moeilijkste is dat ik zelf negatief getest ben, maar ik kan een risico vormen voor anderen."

In oktober kon Heemskerk na twee negatieve coronatests alsnog meedoen aan de International Swimming League (ISL) in Boedapest. "Daarom is het extra zuur voor Femke dat ze nu uitgerekend de kwalificatiewedstrijden in Rotterdam moet missen, het eerste belangrijke evenement op de lange baan sinds negen maanden", zegt André Cats, technisch directeur van de KNZB.

Na de RQM worden de twee tijdsnelsten per onderdeel voorgedragen voor de Olympische Spelen. Volgend jaar kunnen bij de Swim Cup in Eindhoven of de EK langebaan eventuele open plekken nog worden ingevuld.