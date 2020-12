Een jaar na het veroveren van de wereldtitel beginnen de Nederlandse handbalsters deze week aan hun jacht op EK-goud. Oranje staat nog hoger aangeschreven dan voorheen, maar door het gemis van Estavana Polman en de unieke omstandigheden in Denemarken begint ook de wereldkampioen gewoon weer op nul.

"De afgelopen jaren waren we al een team waar andere landen rekening mee hielden, maar nu denkt iedereen: dit is de wereldkampioen en die willen we verslaan", zegt Lois Abbingh. "Ze zullen geen genade voor ons tonen. En wij hebben misschien nog wel meer motivatie dan voorheen om op het EK-goud te pakken."

De focus van Oranje ligt nu volledig op het EK, maar stiekem gaan de gedachten van de handbalsters weleens terug naar 15 december 2020. Nederland rekende in een zenuwslopende WK-finale door een treffer van Abbingh in de slotseconden af met Spanje en pakte voor het eerst in de historie WK-goud.

"De wereldtitel heeft mij als speelster extra rust gegeven", zegt de 28-jarige Abbingh een jaar na haar historische strafworp in Japan. "Ik heb daar het vertrouwen gekregen dat ik elke wedstrijd goed kan spelen. We weten nu ook als team wat er nodig is om dat goede gevoel weer naar boven te brengen."

Keeper Tess Wester, die in de bizarre slotseconden tegen Spanje met een redding een cruciale rol vertolkte, benadrukt wel dat de wereldtitel in het verleden ligt. "Het is iets heel bijzonders en soms is het ook fijn om er weer bij stil te staan, maar de wereldtitel geeft geen garanties voor het EK. Je bent zo goed als je laatste wedstrijd en wij willen nu gewoon nog meer gouden medailles halen."

De Nederlandse handbalsters veroverden vorig jaar WK-goud in Japan. (Foto: Pro Shots)

Wester en Abbingh denken aan puzzel van 6 meter

De Europese titel is deze maand een fraai doel voor Oranje, maar goud veroveren is zeker dit keer makkelijker gezegd dan gedaan. Door de coronamaatregelen is dit EK überhaupt niet te vergelijken met voorgaande eindtoernooien. Bij de wedstrijden is vooralsnog geen publiek toegestaan en in de bubbel gelden strikte regels.

"De beperkingen zijn met name voor ons team lastig", denkt de 27-jarige Wester. "Wij zijn natuurlijk gewend om gezellig bij elkaar op de kamer te komen en te lachen met elkaar. Dat kan nu niet door de coronamaatregelen. Hopelijk is er straks in de bubbel meer mogelijk als alles goed verloopt."

Meevaller voor Nederland is dat de organisatie groen licht gaf aan landen om twee speelsters in plaats van één in een kamer te plaatsen. "In het team zijn er hechte vriendschappen en je mist toch wel een beetje de charme van het toernooi als je in je eentje op een kamer moet slapen", vindt Abbingh. "Maar het grootste gemis is natuurlijk wel het publiek."

Wester, ploeggenoot van Abbingh bij het Deense Odense, heeft al een plan om de komende weken de tijd te kunnen doden in Japan. "Er bestaat een puzzel van 6 meter die Lois en ik kunnen gaan maken. Begint zij aan de ene kant en ik aan de andere kant", lacht de keeper. "We moeten go with the flow en dan zien we het wel."

Lois Abbingh gaat de supporters het meeste missen in Denemarken. (Foto: Pro Shots)

'Zijn met incomplete selectie vaker tot goede prestaties gekomen'

Nederland eindigde de laatste vijf eindtoernooien op het podium, maar de ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade is niet op oorlogssterkte naar Denemarken afgereisd. Sterspeelster Polman - vorig jaar uitgeroepen tot belangrijkste speelster van het WK - en toptalent Delaila Amega ontbreken door blessures.

"We hebben wel een beetje het gevoel dat we opnieuw moeten beginnen", onderstreept Wester. "Het gemis van Estavana is natuurlijk groot en het EK is sowieso een beetje een slachtpartij, dus we zullen goed moeten presteren onder de nieuwe omstandigheden en zo geconcentreerd mogelijk zijn."

Abbingh ziet dat de basis van Oranje smaller is geworden door het gemis van Polman, maar benadrukt ook dat het team vaker met dat bijltje heeft gehakt. Op het WK 2019 speelde Nederland voor het eerst zonder de gestopte sterspeelster Nycke Groot en op het EK 2018 in Frankrijk, waar brons werd veroverd, deden Yvette Broch en aanvoerder Danick Snelder niet mee.

"Er zal dit EK meer druk op de schouders van de jonge meiden liggen, maar de laatste jaren zijn we elk toernooi begonnen met het idee dat we niet helemaal compleet zijn. Het vertrouwen dat we daaruit kunnen halen is dat we toen ook telkens tot goede prestaties zijn gekomen", besluit Abbingh hoopvol.

Het EK begint donderdag en duurt tot en met 20 december. Nederland komt vrijdag voor het eerst in actie tegen Servië en treft later in groep C nog Kroatië en Hongarije. De ploeg van bondscoach Mayonnade werkt alle poulewedstrijden af in het Deense Kolding. De beste drie landen plaatsen zich voor de hoofdronde.