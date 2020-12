Niels Zonneveld pakte maandag als elfde en laatste Nederlander een ticket voor het WK van december in Londen. Het 22-jarige talent kijkt erg uit naar het prestigieuze toernooi en ziet zijn deelname als bevestiging van zijn ontwikkeling.

"Dit is echt een droom die uitkomt. Het WK halen was dit jaar het doel en als dat dan op het laatste moment lukt, geeft dat een enorme ontlading", zegt Zonneveld dinsdag tegen NU.nl.

De darter uit Uitgeest, sinds vorig jaar in het bezit van een PDC-tourkaart, had zijn goede vorm vrijdag al laten zien bij de Players Championship Finals. Bij zijn tv-debuut won hij met 6-3 van de mondiale nummer zeven James Wade, die onder meer drie keer in de halve finales van het WK stond.

"Dat was voor mij wel een verrassing. De dag en de ochtend vooraf was ik zenuwachtig, maar hoe dichterbij de wedstrijd kwam, hoe minder het werd. Op het podium viel het wel mee. Ik was daar echt blij mee", aldus Zonneveld.

"Het geeft vertrouwen richting het WK. Toen ik vorig jaar tegen de beste darters ter wereld ging gooien, kreeg ik tik op tik. Dat was erg moeilijk; je gaat aan jezelf twijfelen. Daarna ging het steeds beter en won ik al een paar keer van een vrij grote naam."

Voor de gebruikers van de app: tik op de tweet om de beslissende pijlen van Niels Zonneveld tegen James Wade te bekijken.

'Heb veel steun aan Kim Huybrechts'

De jonge Zonneveld had in zijn debuutjaar veel aan de ervaren Belg Kim Huybrechts (35), die hetzelfde management heeft. Mede dankzij Huybrechts, met wie hij nog steeds veel omgaat, is de Nederlander beter geworden.

"Ik ben mentaal goed uit vorig jaar gekomen. Ik heb veel steun aan Kim. We trekken bij ieder toernooi veel met elkaar op", aldus Zonneveld, die moeilijk kan inschatten waar zijn plafond ligt en hoe zijn kansen op het WK zijn.

"Ik weet in ieder geval dat ik een heel goed niveau kan halen, mijn ondergrens ligt dit jaar hoger. Ik voel me prima en ga nu veel trainen en me in alle rust voorbereiden op het WK."

Zonneveld hoort donderdag bij de loting wie hij treft in de openingsronde van het WK, dat op 15 december begint in het Londense Alexandra Palace. De finale is op 3 januari. Mogelijk zijn er fans welkom.