Huidig voorzitter Thomas Bach is de enige kandidaat bij de voorzittersverkiezing van het internationaal olympisch comité (IOC), zo hebben de leden dinsdag te horen gekregen van Ban Ki-moon, de voorzitter van de ethische commissie van het IOC.

De verkiezing vindt in maart volgend jaar plaats tijdens het 137e IOC-congres in Athene. De nieuwe termijn van Bach gaat in na de Olympische Spelen van Tokio, die worden gehouden van 23 juli tot en met 8 augustus.

De lengte van de eerste termijn van een IOC-voorzitter bedraagt acht jaar. Daarna kan hij nog voor vier jaar worden herkozen. Bach zal daardoor tot medio 2025 aan het hoofd van de olympische organisatie staan.

Sinds de oprichting in 1894 heeft het IOC slechts negen voorzitters gehad. Bach volgde in 2013 de Belg Jacques Rogge op.

De Duitser werd toen met ruime meerderheid verkozen boven onder anderen de Puerto Ricaanse zakenman Richard Carrión en oud-polsstokhoogspringer Sergey Bubka uit Oekraïne.

De 66-jarige Bach werd als schermer in 1976 olympisch kampioen. Hij was al IOC-lid sinds 1991 en is onder meer oprichter van de atletencommissie binnen de olympische organisatie.