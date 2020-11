Maarten van der Weijden heeft maandagavond aangekondigd dat hij op 9 januari een triatlon gaat afwerken om opnieuw geld op te halen voor het goede doel. De Noord-Hollander gaat de afstanden van de duursporten allemaal thuis afleggen.

Van der Weijden maakte bij het programma Peptalk op Ziggo Sport bekend dat hij zich weer gaat inzetten voor de strijd tegen kanker. Hij wil geld ophalen voor Tijdige Integratie Palliatieve Zorg in de Oncologie (TIPZO), een onderzoeksproject dat zich richt op betere en tijdige ondersteunende zorg voor mensen met ongeneeslijke kanker en hun naasten in het ziekenhuis.

De hele triatlon bestaat uit 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en daarna 42,2 kilometer hardlopen. Van der Weijden heeft een speciaal zwembad met stroming in zijn tuin staan en zal de loopband en hometrainer gebruiken om de andere onderdelen af te werken.

De 39-jarige Van der Weijden roept mensen niet alleen op om te doneren, maar zich ook aan te melden om zelf mee te doen via onder meer het virtuele programma Zwift.

Van der Weijden haalde al miljoenen euro's op

De afgelopen jaren kreeg Van der Weijden veel aandacht voor zijn elfstedenzwemtocht waarmee hij meer dan 10 miljoen euro ophaalde voor kankeronderzoek. In 2018 moest hij na 163 kilometer ziek opgeven en vorig jaar bereikte hij de eindstreep in Leeuwarden wel.

Afgelopen zomer zouden bekende Nederlanders het voorbeeld van Van der Weijden volgen, maar de olympisch kampioen van 2008 op de 10 kilometer (open water) besloot de estafettetocht maanden van tevoren al af te gelasten. Hij vond het ongepast om het evenement tijdens de coronacrisis door te laten gaan.

Begin dit jaar deed Van der Weijden zelf nog een poging om het wereldrecord 24 uur zwemmen te verbeteren. Na 18,5 uur en 78,65 kilometer moest hij opgeven in zwembad De Warande in het Brabantse Oosterhout. Ook de wereldrecordpoging stond in het teken om geld te halen voor de strijd tegen kanker.

In 2001 werd bij Van der Weijden zelf leukemie geconstateerd. Na vier jaar werd de voormalige topzwemmer genezen verklaard en na het beëindigen van zijn loopbaan is Van der Weijden zich nog meer gaan richten op de strijd tegen kanker.