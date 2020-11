De EK-kwalificatieduels van de Nederlandse volleyballers in Rotterdam kunnen in januari niet doorgaan. De Europese volleybalbond heeft vanwege de coronarestricties in Nederland een streep door de wedstrijden moeten zetten.

De Nederlandse mannen zouden het tussen 15 en 17 januari in groep A van de EK-kwalificatie opnemen tegen Zweden en Kroatië. De duels, die gespeeld zouden worden in Topsportcentrum Rotterdam, worden waarschijnlijk naar mei 2021 verplaatst.

Het is al de tweede keer dat de EK-kwalificatiewedstrijden uitgesteld moet worden vanwege de coronacrisis. De ontmoetingen stonden aanvankelijk voor augustus en september van dit jaar op het programma, toen nog met thuis- en uitwedstrijden.

De Europese volleybalbond besloot het vervolgens over een andere boeg te gooien en in elke poule twee kwalificatietoernooien te organiseren. Nederland zou een week voor de wedstrijden in Rotterdam in Kroatië tegen het gastland en Zweden spelen, maar ook die duels zijn verzet.

Het EK wordt in augustus en september 2021 in Polen, Tsjechië, Estland en Finland gespeeld. De nummer één van elke poule plaatst zich rechtstreeks voor de Europese titelstrijd. De nummer twee maakt nog kans als die bij de beste vijf nummers twee van de zeven poules hoort.