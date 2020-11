Jelle Klaasen, Benito van de Pas, Geert Nentjes en Jan Dekker hebben maandag naast een ticket voor het WK darts gegrepen. Niels Zonneveld pakte wél zijn laatste kans op deelname.

Klaasen strandde net als Van de Pas en Nentjes in de kwartfinales van de kwalificaties van de PDC. Klaasen verloor daarin met 6-4 van Zonneveld. Van de Pas was niet opgewassen tegen de Tsjech Karel Sedlácek (6-2) en Nentjes ging met 6-1 onderuit tegen Dekker.

Een ronde later redde Dekker het niet tegen Sedlácek (7-2), maar zette Zonneveld de Duitser Martin Schindler met 7-4 opzij. De 22-jarige Nederlander maakt zijn debuut op het wereldkampioenschap.

De 36-jarige Klaasen was er sinds zijn overstap naar de PDC in 2007 bijna altijd bij op het WK. De BDO-kampioen van 2006 ontbrak alleen in zijn debuutjaar en in 2013.

Ook de 27-jarige Van de Pas was de laatste jaren een vertrouwd gezicht op het WK. Hij was er alleen niet bij in 2014, eveneens zijn debuutjaar bij de PDC. De 22-jarige Nentjes was bij de laatste twee edities ook present en werd beide keren direct uitgeschakeld.

Elf Nederlanders zeker van WK

De kwalificatie van Zonneveld betekent dat elf Nederlanders aan het WK meedoen. Drievoudig wereldkampioen Michael van Gerwen, Jeffrey de Zwaan, Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Vincent van der Voort behoren tot de 32 geplaatste spelers op het WK.

Dirk van Duijvenbode, Martijn Kleermaker, Maik Kuivenhoven, Derk Telnekes en Ron Meulenkamp pakten eerder al een ticket.

Het WK darts begint op 15 december. Komende donderdag is om 10.30 uur de loting voor het toernooi in het Londense Alexandra Palace. Peter Wright is titelverdediger; hij rekende vorig jaar in de finale af met Van Gerwen.