Zijn titel op de Players Championship Finals maakt Michael van Gerwen emotioneel. De nummer één van de wereld liet in de afgelopen week zien dat hij na moeizame maanden weer op de weg terug is.

Van Gerwen was zondag in een spannende finale met 11-10 te sterk voor Mervyn King en pakte zijn eerste prijs sinds maart. Dat maakte hem bij de prijsuitreiking al emotioneel en in zijn interview daarna was de Brabander ook zichtbaar geroerd.

"Het is lang geleden dat ik een toernooi won, dus ik ben blij dat ik heel goed heb gespeeld en weer een prijs in mijn handen heb. Ik ben trots op mezelf en op mijn hele team. Ik heb hier hard voor gewerkt", aldus Van Gerwen.

"Het betekent veel voor me om zo terug te komen. Voor mijn doen heb ik lange tijd slecht gespeeld. Ik was maanden uit vorm. Dan moet je je terug knokken en ik ben blij dat ik dat heb gedaan."

Van Gerwen kreeg zijn zesde titel op de Players Championship Finals niet cadeau, want King haalde een hoog niveau. "Ik moest tot het uiterste gaan en kon geen vat op hem krijgen. Ik had soms hoge finishes nodig. Ik miste een paar kansen om er 10-7 van te maken en dacht alleen maar: laat dit niet glippen."

De toernooizege komt voor drievoudig wereldkampioen Van Gerwen op een fijn moment, want het WK is het eerstvolgende grote toernooi. Het evenement in Londen gaat op 15 december van start. De loting is donderdag.

