De Nederlandse basketballers hebben een dure nederlaag geleden in de strijd om een ticket voor het EK van 2022. Oranje verloor zondag met 71-73 van Turkije.

In Istanboel, waar de ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia de hele week in een bubbel verblijft, tekende het verlies zich al vroeg af. Oranje keek na het eerste kwart al tegen een 24-14-achterstand aan.

De basketballers kwamen in het tweede kwart terug tot 37-41 en na het derde kwart was de stand in evenwicht (55-55), maar in het vierde en laatste kwart sloeg Turkije het beslissende gaatje.

Nederland staat door het verlies nog altijd tweede in groep D, maar ziet nummer drie Turkije naderen tot één punt. Later op de dag komen koploper Kroatië en hekkensluiter Zweden nog in actie. De beste nummers drie van de poule kwalificeren zich voor het EK van 2022, dat in Duitsland, Tsjechië, Georgië en Italië plaatsvindt.

Oranje was vrijdag nog met 78-76 te sterk voor Zweden. Het was voor Nederland de eerste wedstrijd in negen maanden. De ploeg sluit de EK-kwalificatie in februari af met wedstrijden tegen Kroatië en Zweden.