Lucinda Brand heeft zondag de wereldbekerwedstrijd veldrijden in het Tsjechische Tabor gewonnen. Brand kwam na zes ronden solo over de streep voor wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado. Denise Betsema eindigde als derde.

Brand nam aan het begin van de derde ronde de leiding en sloeg een gaatje met Alvarado na enkele kleine foutjes van de Rotterdamse.

De 31-jarige veldrijdster van Telenet-Baloise Lions liep gestaag verder uit en had op de finish 24 seconden voorsprong op Alvarado. Zaterdag was Brand ook al de sterkste in de Urban Cross in het Belgische Kortrijk.

De Hongaarse Kata Blanka Vas kwam in de slotronde bij Annemarie Worst en Betsema en werd vierde. Worst, vorig jaar de winnaar in Tabor, kwam als vijfde over de finish.

Bij de start was er een grote valpartij waarbij Shirin van Anrooij en de Italiaanse Sara Casasola geblesseerd moesten opgeven. De eerste berichten zijn dat Van Anrooij haar arm zou hebben gebroken.

De wereldbeker veldrijden is vanwege het coronavirus uitgedund en bestaat voorlopig uit vijf wedstrijden. Na Tabor volgen Namen (20 december), Dendermonde (27 december), Hulst (3 januari) en Overijse (24 januari).

Bij de mannen ging de Belg Michael Vanthourenhout aan de haal met de zege. Hij sprong in de laatste ronde weg van zijn landgenoot Eli Iserbyt. Wout van Aert, die zaterdag in Kortrijk de eerste vross van het seizoen reed, werd derde. Lars van der Haar was met een vijfde plaats de beste Nederlander.