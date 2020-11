Mike Tyson heeft genoten van zijn eerste bokspartij in vijftien jaar en verwacht niet dat het bij een eenmalige terugkeer in de ring zal blijven. Wel sluit de 54-jarige Amerikaan uit dat hij nog om titels gaat vechten.

Tyson vocht in het STAPLES Center in Los Angeles een demonstratiepartij tegen de drie jaar jongere Roy Jones Jr. Zoals verwacht werd er geen winnaar aangewezen en kregen beide boksers de door de WBC speciaal ontworpen kampioensriem.

De goed afgetrainde Tyson, die tijdens de partij een sterkere indruk maakte dan zijn opponent, gaf na afloop aan vaker terug de ring in te willen, maar niet met een titel als inzet. Het gaat hem naar eigen zeggen vooral om het ophalen voor geld voor goede doelen.

"Of ik dit ook zou willen doen met een proflicentie op zak en dan niet als demonstratiepartij? Nee, dit is voor het goede doel, om mensen te helpen. Dat is veel groter dan het winnen van kampioenschappen", zei de meervoudig wereldkampioen zwaargewicht.

69 Mike Tyson deelt rake klappen uit bij veelbesproken comeback

'Valt niet mee stoten van Mike te incasseren'

Tyson bokste in 2005 zijn laatste officiële partij en haalde daarna vooral het nieuws met zijn vele uitspattingen buiten de ring. Zo zou hij bijna al het prijzengeld dat hij tijdens zijn carrière verdiende hebben uitgegeven aan drank en drugs.

De laatste jaren gooide 'Iron Mike' zijn leven drastisch om. Hij werd geheelonthouder en trainde de afgelopen maanden hard om tijdens zijn verrassende comeback geen modderfiguur te slaan.

Dat hij in die opzet was geslaagd, gaf zijn tegenstander na afloop ruiterlijk toe. "Het is niet niks om de stoten van Mike te moeten incasseren", zei Jones, eveneens meervoudig wereldkampioen. "Maar ik wist van tevoren dat het pijn zou gaan doen."

Mike Tyson laat na de partij meteen weten vaker terug de ring in te willen. (Foto: Pro Shots)

Tyson wil snel terug in de ring tegen Jones

Tyson vond na afloop dan ook dat hij het had verdiend om als winnaar aangewezen te worden, maar kon wel leven met de remise. "Ik heb je een paar keer goed geraakt, maar je ving de klappen goed op. We moeten dit maar zo snel mogelijk over doen."

Het gevecht droeg de naam Frontline Battle en is de aftrap van de door Tyson georganiseerde Legends Only League. Het doel is om ook in andere takken van sport wedstrijden te organiseren tussen voormalige wereldtoppers op leeftijd.

Tyson liet vooraf al weten dat een groot deel van de ongeveer 10 miljoen dollar (ruim 8 miljoen euro) die hij zou verdienen met het gevecht tegen Jones Jr. naar goede doelen zou gaan. Het geld komt vooral ten goede aan daklozen en drugsverslaafden.